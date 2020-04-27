2020/04/27 | 11:12 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجيوجه رئيس خلية الأزمة العليا في البصرة المحافظ اسعد عبد الامير العيداني كافة القطعات الامنية بتجديد الإجراءات الامنية الخاصة بتطبيق حظر التجوال الصحي في كافة مناطق محافظة البصرة لا سيما قضاء الهارثة الواقع شمال المحافظة.وقال العيداني، في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه أنه «وجه كافة القطعات الامنية المكلفة بالتشديد في تطبيق فرض حظر التجوال الصحي بشكل تام في مركز المحافظة والاقضية والنواحي».وبين أنه وجه القيادات الأمنية بتطبيق الإجراءات الأمنية الخاصة بالحظر الصحي وبالخصوص في مناطق قضاء الهارثة من أجل سلامة المواطنين.وداعا العيداني كافة أبناء الشعب البصري للتعاون مع الكوادر الصحية والأمنية لتطبيق الإجراءات الوقائية للحد من وباء كورونا المستجد».وكان رئيس خلية الأزمة العليا في البصرة المحافظ اسعد العيداني قد وجه شكره لأهالي قضاء المدينة لالتزامهم بالحظر الصحي والذي سهل عملية وصول الفرق الصحية لمعالجة وكشف بعض الإصابات بمرض كورونا في بداية الاصابات ، موضحاً ان هذا التعاون ساهم في الإسراع باتخاذ الإجراءات الضرورية للحد من انتشار المرض .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ البصرة يوجه بتشديد الإجراءات الخاصة بحظر التجوال الصحي) نشر أولاً على موقع (المستقبل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ البصرة يوجه بتشديد الإجراءات الخاصة بحظر التجوال الصحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المستقبل).