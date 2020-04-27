الطقس.. اندفاع كتلة هوائية معتدلة وأمطار في المحافظات الشمالية

2020/04/27 | 11:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، الاثنين، استمرار التقلبات الجوية، وعودة فرص الأمطار نهار اليوم في السليمانية واربيل ودهوك . وقال عطية في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “البلاد ستشهد اندفاع كتلة هوائية معتدلة تدريجيا نحو المدن كافة، مسببة تدنيا في درجات الحرارة خلال نهار اليوم، لتكون في بغداد 30 درجة مئوية، والبصرة 33 […]

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