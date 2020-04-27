استقرار وتيرة تفشي كورونا في كوريا الجنوبية لليوم التاسع

2020/04/27 | 11:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت كوريا الجنوبية 10 إصابات بفيروس كورونا في اليوم الماضي، في مؤشر على استقرار وتيرة تفشي الوباء على مستوى متدن، حيث بقي معدل الإصابة اليومي عند هذا الحد لليوم التاسع تواليا.وذكرت مراكز كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان صدر اليوم الاثنين، أن 7 من بين الإصابات الـ10 الجديدة، هي حالات وافدة، مضيفة أن حصيلة […]

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