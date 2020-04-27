عالية نصيف تتهم المرشح لوزارة التربية بالتحرش الجنسي

2020/04/27 | 11:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أبدت النائبة عالية نصيف استغرابها من ترشيح شخص متحرش بالنساء لمنصب وزير التربية، متهمة هذا الشخص (لم تذكر اسمه) بأن “له تاريخ في مساومة النساء على شرفهن وهناك العديد من الشكاوى المقدمة ضده، آخرها من مشرفة تربوية” .وقالت نصيف في بيان اليوم، :” بتاريخ ٢٠١٧/١/١٣ نشرنا بياناً طالبنا فيه بردع أشخاص في وزارة التربية […]

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