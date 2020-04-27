العيداني: مصير مستحقات 30 الف درجة وظيفية مرهون بإقرار الموازنة

2020/04/27 | 11:16 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال محافظ البصرة أسعد العيداني، الاثنين، إن المستحقات المالية لـ30 الف درجة وظيفية مرهونة بتشكيل الحكومة وإقرار الموازنة.





وقال العيداني في تغريدات على صفحته بتويتر واطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"، إن "المستحقات المالية لـ٣٠ ألف درجة وظيفية مرهونة بتشكيل الحكومة وإقرار الموازنة"، مبينا أنه "تم توزيع ٣٢ ألف قطعة أرض سكنية وعلى محتلف الشرائح البصرية بسعر رمزي لايتجاوز ٥٠ ألف دينار للقطعة الواحدة".

وأضاف، أن "عام ٢٠١٩ تم إحالة العشرات من المشاريع الخدمية ومشروع القبلة الخدمي المتكامل إنموذجاً"، مشيرا إلى أنه "خصصنا ٤١ مليار ديار من أموال البصرة لتطوير منشآت المدينة الرياضية من ضمنها الطريق الرابط بين المطار والمدينة".

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