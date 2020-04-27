محافظة بغداد تعتزم إنشاء معامل فرز وتدوير النفايات

2020/04/27 | 11:16 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت محافظة بغداد، الاثنين، أنها تنسق معَ الجهاتِ ذاتِ العلاقةِ لانشاء معامل فرز وتدوير النفايات ضمن اقضية ونواحي العاصمة.

وقال محافظ بغداد محمد جابر العطا في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "المحافظة وضمن خططها الهادفة الى الحفاظ على بيئة العاصمة، عقدت اجتماعا مع مديرية بلديات بغداد من اجل وضع آليات انشاء معامل مختصة بفرز وتدوير النفايات".

وكشف العطا، عن "عزم المديرية مفاتحة وزارة المالية ودائرة عقارات الدولة فيها، لغرض وضع اليد على اراض ضمن اقضية العاصمة ونواحيها لانشاء هذه المعامل، اضافة الى انشاء مواقع نظامية للطمر الصحي فيها".





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