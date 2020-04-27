الأزمة النيابية تتوقع تزايد الإصابات بكورونا في الرصافة: قد نفرض الحظر على 3 مناطق فيها

2020/04/27 | 12:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

توقعت خلية الأزمة النيابية، الاثنين (27 نيسان 2020)، تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا، في جانب الرصافة ببغداد، مشيرة إلى احتمالية فرض حظر التجوال على ثلاث مناطق خلال الـ 72 ساعة المقبلة.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مقرر الخلية، النائب جواد الموسوي، ترأس صباح اليوم اجتماعاً في مقر دائرة صحة الرصافة، مع كادر وزارة الصحة المتقدم المتضمن وكيل الوزارة ومدير عام دائرة الصحة في الوزارة ومدير دائرة الرصافة".

وذكر الموسوي خلال الاجتماع، أن "خلية الأزمة قررت القيام بمضاعفة أعداد الفحوصات في جانب الرصافة"، مشيراً إلى أن "الرصافة سشتهد ارتفاعاً باعداد الاصابات بفيروس كورونا".

وكشف عن "قرب افتتاح مختبر خاص بجانب الرصافة في بغداد، لفحص الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورورنا، خلال 48 ساعة".

وأشار مقرر خلية الأزمة النيابية، إلى أن "هناك احتمالية إلى اللجوء للحظر المناطقي لثلاث مناطق في جانب الرصاقة خلال الـ 72 ساعة".

وكشف عضو خلية أزمة مواجهة جائحة كورونا في بغداد، عباس الحسيني، في وقت سابق من اليوم، عن 3 خيارات تدرسها الخلية بشأن حظر التجوال بينها ’’الحظر المناطقي’’.

وقال الحسيني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "خلية الازمة وبعد التذبذب الذي حصل في عدم الالتزام بحظر التجوال الجزئي، تدرس 3 خيارات يمكن اتخاذها في الايام المقبلة للسيطرة على فيروس كورونا".

وأوضح، أن "الخيارات الثلاثة المطروحة، هي حظر التجوال الشامل، أو زيادة عدد ايام الحظر الكلي، أي تكون أكثر من يومي الجمعة والسبت، او اعتماد الحظر المناطقي".

بغداد اليوم- بغداد

أكد وزير صحة إقليم كردستان، سامان برزنجي، الإثنين (27 نيسان 2020)، ان الموجة الثانية لجائحة فيروس كورونا لم تبدأ بعد.

وقال برزنجي، في تصريح صحفي، إن "الأوضاع بشكل عام تتجه إلى السيطرة على فيروس كورونا في العالم".

بغداد اليوم- بغداد

ناشد مواطن عراقي، الاثنين (27 نيسان 2020)، وزير الصحة، جعفر صادق علاوي، وخلية الأزمة الحكومية، بإجراء الفحوصات المختبرية له ولعائلته المكونة من 9 أشخاص، بعد إصابة نجله بفيروس كورونا.

وقال المواطن، خلال فيديو مصور، حصلت عليه (

بغداد اليوم- أربيل

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، الاثنين (27 نيسان 2020)، اغلاق مجمع سكني في أربيل، بعد ظهور حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد قادر، في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، إن "السلطات أقدمت ع

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