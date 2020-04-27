حسن الكعبي: الطيران المدني العراقي امتنعت عن منح الموافقة لإعادة جثامين عراقيين في لبنان

2020/04/27 | 12:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – بغداد

أكد النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، الإثنين (27 نيسان 2020)، أن الطيران المدني العراقي امتنعت عن منح الموافقة لإعادة جثامين عراقيين في لبنان.

وقال الكعبي في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إن، "سلطة الطيران في العراق تمتنع من اعطاء الموافقة لطيران الشرق الاوسط اللبناني بإعادة جثامين عراقيين توفوا بمرض السرطان مع مرافقيهم".

وكانت وزارة الخارجية، أعلنت، أمس الأحد، تسيير رحلة استثنائية من دمشق إلى بغداد تحمل 143 عراقياً من العالقين هناك.

وقال المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة، أحمد الصحّاف، في بيان، إن "سفارة جمهوريّة العراق لدى دمشق وبالتنسيق مع سلطة الطيران المدنيّ العراقي تُسيِّر رحلة استثنائيّة إلى بغداد على متنها (143) عراقياً كانوا عالقين بسبب إجراءات الحظر الشامل".

ولا تزال السلطات العراقية تسير رحلات استثنائية، لإجلاء العراقيين، العالقين في الخارج، حيث وصلت مساء يوم أمس، رحلة قادمة من دبي، في الساعة الـ6:30 مساءً، اليوم، على متنها 157 مسافرا.

ووفقا لسطلة الطيران المدني، وصلت يوم الخميس الماضي، رحلتان، إحداها قادمة من لندن على متنها 189 مسافرا، وأخرى من القاهرة على متنها 282 مسافرا.

وفي يوم الاربعاء الماضي، أعلنت وزارة النقل، عن وصول 158 مواطناً عراقياً قادماً من العاصمة الروسية موسكو الى مطار بغداد الدولي.

بغداد اليوم- السليمانية

قرر أطباء محافظة السليمانية، في إقليم كردستان، الاثنين (27 نيسان 2020)، الاعتصام في جميع المستشفيات، على خلفية تأخر صرف مستحقاتهم.

وقال بيان للأطباء، تلقته (بغداد اليوم): "مع الظروف الصعبة والخطرة التي يعلمون فيها ف

بغداد اليوم – بغداد

توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الإثنين (27 نيسان 2020)، حالة طقس اليوم وخلال اليومين القادمين في عموم محافظات العراق.

وذكرت الهيأة في بيان، أن "طقس اليوم الإثنين، سيكون صحو مع بعض الغيوم وارتفاع درجات

بغداد اليوم- خاص

كشف عضو خلية أزمة مواجهة جائحة كورونا في بغداد، عباس الحسيني، الاثنين (27 نيسان 2020)، عن 3 خيارات تدرسها الخلية بشأن حظر التجوال بينها ’’الحظر المناطقي’’.

وقال الحسيني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "

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