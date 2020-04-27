وزير صحة كردستان: الموجة الثانية لجائحة كورونا لم تبدأ بعد

2020/04/27 | 12:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكد وزير صحة إقليم كردستان، سامان برزنجي، الإثنين (27 نيسان 2020)، ان الموجة الثانية لجائحة فيروس كورونا لم تبدأ بعد.

وقال برزنجي، في تصريح صحفي، إن "الأوضاع بشكل عام تتجه إلى السيطرة على فيروس كورونا في العالم".

واضاف، أن "بعض المناطق تشهد انخفاضاً لنسبة الاصابات لكن في مناطق أخرى ما يزال الفيروس في طور الانتشار ولم يصل الى الذروة كما نشهد في أمريكا وبعض دول الجوار مثل تركيا والسعودية وباكستان".

واشار برزنجي إلى ن "نسب الاصابة بكورونا في العراق لم تشهد انخفاضا حتى الآن".

وبين إن "الاصابات الاخيرة في الاقليم هي ضمن الموجة الاولى للجائحة"، لافتا إلى انه "في الوقت نفسه ان الموجة الثانية لم تبدأ بعد".

وكانت دائرة صحة محافظة حلبجة، في إقليم كردستان، أعلنت، أمس الأحد، شفاء أخير مصابين اثنين بفيروس كورونا في المحافظة، وخلوها من المصابين بشكل رسمي.

وذكرت مديرية صحة حلبجة، في بيان، أن "آخر حالتين مصابتين بفيروس كورونا، تماثلتا إلى الشفاء"، مبينة أنه "بذلك تكون المحافظة خالية من كورونا ولا توجد أي إصابة راقدة في المستشفيات".

وكانت محافظة دهوك، أعلنت الأسبوع الماضي، خلو المحافظة من الماصبين بفيروس كورونا، وشهدت المحافظة، الواقعة على الحدود العراقية التركية إقامة مراسم احتفالية لذلك، قبل أن تسجل إصابة طبيب بالمحافظة بالفيروس، تبعها تسجيل اصابتين جديدتين، يوم الجمعة الماضي.

بغداد اليوم- بغداد

توقعت خلية الأزمة النيابية، الاثنين (27 نيسان 2020)، تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا، في جانب الرصافة ببغداد، مشيرة إلى احتمالية فرض حظر التجوال على ثلاث مناطق خلال الـ 72 ساعة المقبلة.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد ال

بغداد اليوم- بغداد

ناشد مواطن عراقي، الاثنين (27 نيسان 2020)، وزير الصحة، جعفر صادق علاوي، وخلية الأزمة الحكومية، بإجراء الفحوصات المختبرية له ولعائلته المكونة من 9 أشخاص، بعد إصابة نجله بفيروس كورونا.

وقال المواطن، خلال فيديو مصور، حصلت عليه (

بغداد اليوم- أربيل

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، الاثنين (27 نيسان 2020)، اغلاق مجمع سكني في أربيل، بعد ظهور حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد قادر، في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، إن "السلطات أقدمت ع

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