2020/04/27 | 12:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقرر خلية الازمة يرجح اللجوء الى الحظر المناطقي لثلاث مناطق في الرصافة خلال ٧٢ ساعة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/27 | 12:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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