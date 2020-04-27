الأزمة النيابية: إمكانية اللجوء الى الحظر المناطقي في الرصافة

2020/04/27 | 12:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مقرر خلية الازمة النيابية النائب جواد الموسوي اليوم خلال ترؤسه اجتماع في مقر دائرة صحة الرصافة مع كادر وزارة الصحة المتقدم المتضمن وكيل وزارة الصحة ومدير عام الصحة العامة في الوزارة ومدير دائرة صحة الرصافة، عن 4 توصيات خاصة بمكافحة كورونا.وقال الموسوي، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، “سنقوم بمضاعفة اعداد الفحوصات […]

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