للعام 2019.. السعودية احدى الدول الخمس الأكثر إنفاقا بالمجال العسكري

2020/04/27 | 12:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت قائمة الدول الخمس الأكثر إنفاقا في المجال العسكري للعام 2019م تواجد كل من الصين والهند والمملكة العربية السعودية التي حلت في المرتبة الخامسة.ووفقا لمعهد استكهولم للسلام فقد شهد الانفاق العسكري عالميا ارتفاعا بنسبة 3.5% مقارنة بالعام 2018 م ، ووصلت فيمة الانفاق العالمي على التسليح الى 1917 مليار دولار .وحلت الولايات المتحدة الأمريكية في […]

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