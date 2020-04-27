واسط.. قرار بفتح منافذ المحافظة الحدودية يومين في الأسبوع

2020/04/27 | 12:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ واسطاعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي، الاثنين، وجود قرار بفتح منافذ المحافظة الحدودية للتبادل التجاري حصراً يومين في الأسبوع.وقال المياحي في مؤتمر صحفي، إن "هنالك لجنة تم تشكيلها لحسم موضوع فتح منافذ المحافظة الحدودية أمام التبادل التجاري حصراً للاستفادة من وارداته".وأشار إلى ان "هنالك نحو 1000 موظف تدفع رواتبهم من إيرادات المنفذ، ولم يتم صرفها منذ 5 أشهر".وحول حظر التجوال، أوضح المياحي أن "إجراءات تخفيف الحظر يجب ان تكون صادرة من خلية الأمر الديواني 55 ورئيس الوزراء"، مبيناً أن "المحافظة تتعامل بمرونة في تطبيق الحظر وتسهيل الإجراءات ومساعدة أصحاب المهن اليومية".

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