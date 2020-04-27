الأزمة النيابية تتوقع تزايد إصابات كورونا بالرصافة وترجح فرض الحظر على 3 مناطق

2020/04/27 | 12:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد توقعت خلية الأزمة النيابية، اليوم الاثنين، تزايدا بأعداد الإصابات بفيروس كورونا، في جانب الرصافة ببغداد، فيما اشارت إلى احتمالية فرض حظر التجوال على ثلاث مناطق خلال الـ 72 ساعة المقبلة.وقالت الخلية في بيان تلقت "كلكامش برس"، نسخة منه، إن "مقرر الخلية، النائب جواد الموسوي، ترأس صباح اليوم اجتماعاً في مقر دائرة صحة الرصافة، مع كادر وزارة الصحة المتقدم المتضمن وكيل الوزارة ومدير عام دائرة الصحة في الوزارة ومدير دائرة الرصافة".وذكر الموسوي خلال الاجتماع، أن "خلية الأزمة قررت القيام بمضاعفة أعداد الفحوصات في جانب الرصافة"، مشيراً إلى أن "الرصافة سشتهد ارتفاعاً باعداد الاصابات بفيروس كورونا".وكشف عن "قرب افتتاح مختبر خاص بجانب الرصافة في بغداد، لفحص الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورورنا، خلال 48 ساعة".وأشار مقرر خلية الأزمة النيابية، إلى أن "هناك احتمالية إلى اللجوء للحظر المناطقي لثلاث مناطق في جانب الرصاقة خلال الـ 72 ساعة".

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