"الكاظمي" يدخل مرحلة جديدة في حال فشلها ستقوم القوى بسحب تخويلها منه .. تحالف العامري يصرح !

2020/04/27 | 12:17 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

كشف النائب عن كتلة الفتح البرلمانية، مختار الموسوي، عن مرحلة جديدة من المفاوضات، سيجريها المكلف برئاسة الوزراء مصطفى الكاظمي، مع المكونات السنية والكردية وقال الموسوي، في تصريح صحفي، إن المكلف سيبدأ مفاوضات جديدة مع المكونات السنية والكردية لتدارك أزمـة تحفظ القوى الشيعية على بعض...

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