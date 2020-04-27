لاريجاني يخرج من الحجر الصحي

2020/04/27 | 12:18 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم البرلمان الإيراني، أسد الله عباسي، أن آخر فحص كورونا أجراه رئيس البرلمان علي لاريجاني أظهر نتيجة سلبية، مضيفا أنه خرج من الحجر الصحي.وأضاف عباسي، أن لاريجاني تواجد في مكتبه أمس الأحد واليوم، وأنه سيشارك في اجتماعات البرلمان الأسبوع المقبل.وأصيب لاريجاني بفيروس كورونا في الثاني من أبريل الجاري، وخضع للحجر الصحي

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