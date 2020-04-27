النفط مقابل الرواتب .. نبيل المرسومي

2020/04/27 | 12:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: د.نبيل المرسومي عنوان جديد او مدخل جديد لصراع قانوني وسياسي بين بغداد وكردستان ستكسبه كردستان قانونيا وستخسره سياسيا ووطنيا لان الفقرة ج من المادة 10 ثانيا قد سمحت للإقليم بعدم تسليم 250 الف برميل من نفطه مقابل استقطاع قيمته من الحصة المحددة لكردستان في موازنة 2019 ، فضلا عن قانون الإدارة المالية الصادر في […]

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