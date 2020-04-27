محافظ واسط: وجود قرار بفتح منافذ المحافظة يومين في الأسبوع

2020/04/27 | 12:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي، الاثنين، وجود قرار بفتح منافذ المحافظة الحدودية للتبادل التجاري حصراً يومين في الأسبوع.وقال المياحي، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “هنالك لجنة تم تشكيلها لحسم موضوع فتح منافذ المحافظة الحدودية أمام التبادل التجاري حصراً للاستفادة من وارداته”.وأشار إلى ان “هنالك نحو 1000 موظف تدفع رواتبهم […]

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