بالفيديو .. الكويت

2020/04/27 | 12:19 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ سكاي برس

أكد الإعلامي اللبناني الشهير، جورج قرداحي، أن السطات الكويتية تمنعه من الدخول البلاد، نظرا لما صفه بآراء سياسية تتعلق بالأزمة السورية.

وقال قرداحي في تصريحات تلفزيونية، إنه تلقى دعوة منذ عام حين تفاجأ بوضع اسمه على اللائحة السوداء، ولم يستطع دخول الكويت.

وعبر قرداحي عن حزنه من ق...

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