البصرة تشكل لجنة لمنع تسريح العمالة في الشركات النفطية

2020/04/27 | 12:20 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت محافظة البصرة، الاثنين، تشكيل لجنة لمنع تسريح العمالة العراقية في الشركات النفطية.

وقال محافظ البصرة أسعد العيداني، في تصريح إوردته وكالة الأنباء الرسمية "واع" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "تم إصدار كتاب رسمي لشركة نفط البصرة والشركات العامة فضلاً عن تشكيل لجنة من المحافظة والاستخبارات والأمن الوطني مهمتها منع تسريح عمالة البصرة"، مؤكداً "عدم السماح بتسريح العمالة حتى لو خفض الإنتاج".

وجددت شركة نفط البصرة، في وقت سابق تحذيرها إلى الشركات النفطية العاملة بالمحافظة ضمن عقود جولات التراخيص، من مغبة المضي بإنهاء عقود الموظفين لديها وتسريح العمالة المحلية من أبناء المحافظة بالظرف الراهن، معتبرة هذا الأمر خط أحمر.

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