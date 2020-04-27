نائب لـ”العهد نيوز”: الكاظمي ارتكب خطأ بخضوعه لارادة ورغبات الكتل السياسية

2020/04/27 | 12:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تحالف الفتح حنين القدو، ان رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي ارتكب خطأ عندما خضع لارادة ورغبات الكتل السياسية، مطالبا القوى السياسية الابتعاد عن فرض شخصيات معينة على رئيس الوزراء المكلف.و قال القدو في تصريح لـ”العهد نيوز” اليوم الاثنين، أن “ترتيب الاسماء وعرضها بهذه السهولة دليل واضح عن استجابة الكاظمي لرغبات الكتل […]

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