ارتفاع أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية

2020/04/27 | 12:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادارتفعت اسعار صرف الدولار ببورصة الكفاح والاسواق المحلية، الاحد، (27 نيسان 2020).وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 123.800 دينار لكل 100 دولار.أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفةسعر بيع الدولار = 124.750 دينار.سعر شراء الدولار = 122.750 دينار.

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