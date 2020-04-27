ضمن الصفحة الأولى.. اللواء 22 للحشد يمسك خط الصد غرب ديالى لمنع تحركات داعش

2020/04/27 | 12:27 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ اللواء 22 في الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، عملية امنية لملاحقة فلول داعش في ديالى، فيما تم مسك خط الصد غرب المحافظة لمنع تحركات الإرهابيين.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان “قوة من اللواء 22 شرعت بالصفحة الأولى من عملية مسك خط الصد غرب ديالى”، لافتا الى انه ” تم تفتيش قرى

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