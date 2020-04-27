قرار بفتح منفذ زرباطية الحدودي يومين في الأسبوع

2020/04/27 | 12:29 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الاثنين، عن وجود قرار بفتح منافذ المحافظة الحدودية للتبادل التجاري حصراً يومين في الأسبوع.

وقال المياحي في تصريح لوكالة الانباء العراقية "واع"، إن "هنالك لجنة تم تشكيلها لحسم موضوع فتح المنفذ الحدودي للمحافظة أمام التبادل التجاري حصراً للاستفادة من وارداته".

واضاف ان "هنالك نحو 1000 موظف تدفع رواتبهم من إيرادات المنفذ، ولم يتم صرفها منذ 5 أشهر".

أوضح المياحي أن "إجراءات تخفيف الحظر يجب ان تكون صادرة من خلية الأمر الديواني 55 ورئيس الوزراء"، مبيناً أن "المحافظة تتعامل بمرونة في تطبيق الحظر وتسهيل الإجراءات ومساعدة أصحاب المهن اليومية".

وأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، في وقت سابق، عن غلق خمسة منافذ مع أيران، فيما أشارت إلى أنه سيتم منع دخول العراقيين المسافرين عبر المنافذ.

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