محافظ واسط يلوح بإعادة فتح المنافذ الحدودية للتجارة: 100 موظف من دون راتب منذ 5 أشهر

2020/04/27 | 12:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الاثنين، عن وجود قرار بفتح منافذ المحافظة الحدودية للتبادل التجاري حصراً يومين في الأسبوع.وقال المياحي لوكالة الأنباء العراقية، إن “هنالك لجنة تم تشكيلها لحسم موضوع فتح منافذ المحافظة الحدودية أمام التبادل التجاري حصراً للاستفادة من وارداته”.وأشار إلى ان “هنالك نحو 1000 موظف تدفع […]

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