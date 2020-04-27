البصرة تشكل لجنة لمنع تسريح العاملين في الشركات النفطية

2020/04/27 | 12:30 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن محافظ البصرة، أسعد العيداني، اليوم الاثنين، عن تشكيل لجنة لمنع تسريح العمالة العراقية في الشركات النفطية.

وقال العيداني، في تصريح لوكالة الانباء العراقية "واع"، إنه "تم إصدار كتاب رسمي لشركة نفط البصرة والشركات العامة فضلاً عن تشكيل لجنة من المحافظة والاستخبارات والأمن الوطني مهمتها منع تسريح عمالة البصرة".

وأضاف ان "الحكومة المحلية لن تسمح بتسريح العمالة حتى لو خفض الإنتاج".

وبين العيداني ان "ارتفاع الإصابات بكورونا، ادى إلى قيام حكومة البصرة بتطويق المناطق المشتبه بوجود إصابات بها وخلال عملية التطويق تم الكشف عن عدد الملامسين".

وجددت شركة نفط البصرة، في وقت سابق تحذيرها إلى الشركات النفطية العاملة بالمحافظة ضمن عقود جولات التراخيص، من مغبة المضي بإنهاء عقود الموظفين لديها وتسريح العمالة المحلية من أبناء المحافظة بالظرف الراهن، معتبرة هذا الأمر خط أحمر.

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