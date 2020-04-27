وزارة التعليم العالي تؤكد انتهاء الفصل الدراسي الأول وبدء الفصل الثاني السبت المقبل

2020/04/27 | 12:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انتهاء الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي في الجامعات والكليات كافة.

وقالت الوزارة في بيان ان موعد بداية الفصل الدراسي الثاني سيكون يوم السبت الثاني من أيار المقبل ويتم استمرار العمل بنظام التعليم الالكتروني بسبب استمرار حظر التجوال والتعطيل الاجباري مشيرة الى ان موعد اداء امتحانات الفصل الدراسي الاول سيكون بعد انتهاء حظر التجوال واستئناف الدراسة ويترك مرونة للجامعات بتحديد الموعد ووضع الجداول الامتحانية.

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