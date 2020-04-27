برلماني يتحدث لـ”العهد نيوز” عن ضغوط ومساومات يتعرض على الكاظمي من بعض القوى

2020/04/27 | 12:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو مجلس النواب سلام الشمري، أن القوى السياسية تبحث عن المغانم في حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، داعيا القوى السياسية الابتعاد عن المغانم والمحاصصة السياسية ليتمكن المكلف من عرض كابينته الوزارية بأسرع وقت ممكن.و قال الشمري في تصريح لـ”العهد نيوز” اليوم الاثنين، ان “القوى والأحزاب السياسية لا زالت تصر على تقاسم المغانم […]

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