2020/04/27 | 12:35 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالية النيابية: قرار ايقاف مستحقات كردستان خطوة ضرورية رغم انه جاء متأخرا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/27 | 12:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

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