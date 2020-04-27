“كريم” العراق توفر خدمة توصيل الاحتياجات الرئيسية للمواطنين

2020/04/27 | 12:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت شركة كريم عن إطلاق خدمة “توصيل” والتي توفر من خلالها خدمة توصيل الأغراض والاحتياجات الرئيسية للمواطنين العراقيين من المطاعم والأسواق الغذائية والصيدليات.ويأتي إطلاق هذه الخدمة بالتزامن مع إجراءات حظر التجول في العراق وتقليل تنقلات العراقيين في ظل الظروف الحالية وفي سبيل تسهيل حصولهم على مستلزماتهم الرئيسية دون الحاجة للخروج من المنزل، فضلاً عن […]

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