انطلاق عملية عسكرية واسعة في شمال محافظة ديالى

2020/04/27 | 12:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة ديالى، الاثنين، عن انطلاق عملية عسكرية واسعة في حاوي العظيم شمال المحافظة.وقال مدير اعلام شرطة ديالى العميد نهاد المهداوي في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إنه “بناءً على توجيهات قائد شرطة ديالى اللواء حامد الشمري انطلقت عملية عسكرية واسعة لتعقب خلايا تنظيم داعش الارهابي في المناطق الرخوة ضمن حاوي العظيم، […]

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