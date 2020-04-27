الكعبي يستنكر موقف رئيس سلطة الطيران ويثني على التحركات الدبلوماسية

2020/04/27 | 12:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداداستنكر حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب اليوم الاثنين، الموقف غير المسؤول لشخص رئيس سلطة الطيران العراقي، والذي تسبب بعرقلة اجراءات نقل جثامين متوفين عراقيين بمرض السرطان من لبنان الى ذويهم في العراق.وقال الكعبي في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، بعد مناشدات كثيرة لذوي المتوفين وجهود حثيثة بذلت من قبل […]

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