خلال اسبوع .. إيران تضبط أكثر من 20 طنا من المخدرات

2020/04/27 | 12:39 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن مساعد رئيس لجنة مكافحة المخدرات في ايران ناصر اصلاني عن ضبط أكثر من 20 طنا من المخدرات في ايران خلال الاسبوع الماضي.

وقال ناصر اصلاني في تصريح نقلته وكالة "فارس" الايرانية ان كمية المخدرات التي تم ضبطها في مختلف ارجاء البلاد خلال الاسبوع الماضي بلغت 20498 كيلوغراما وهو ماسجل ارتفاعا بنسبة 12 بالمئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

واضاف: ان معظم هذه الكمية هي من الافيون حيث بلغ 17165 كيلوغراما بنسبة 84 بالمئة وماتبقى يضم الحشيش والهروين والمورفين وأنواع أخرى.

ولفت الى اعتقال 4007 شخصا متهما بالاتجار وتعاطي المخدرات بينهم 3133 متهما بالتهريب والتوزيع، منوهاً الى وجود 41 أجنبيا بين المعتقلين.

واشار الى ان معظم المخدرات التي ضبطت خلال هذه المدة تعود الى المحافظات الحدودية لاسيما المحاذية للحدود الشرقية للبلاد ومنها محافظتي خراسان الجنوبية وسيستان وبلوجستان.

ولفت الى ضبط 14 سيارة وقطعتي سلاح، موضحا ان 67 بالمئة من عمليات ضبط المخدرات انجزت بفضل القيام بعمليات استخبارية.

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