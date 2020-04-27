اجتماع رفيع المستوى في كردستان لمناقشة إيقاف رواتب الإقليم وزيارة بغداد الأخيرة

2020/04/27 | 12:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

عقد نائب رئيس حكومة كردستان، قوباد طالباني، الاثنين (27 نيسان 2020)، اجتماعاً مع الوفد الذي زار العا...





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