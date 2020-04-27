بعد نزاعات عشائرية رافقت ’’سحور وفطور’’ شمال البصرة.. الجيش العراقي يعتقل المتسببين

2020/04/27 | 12:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- البصرة

أعلنت قيادة عمليات البصرة، الاثنين (27 نيسان 2020)، القبض على عدد من المطلوبين تسببوا باندلاع نزا...





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