انطلاق عملية عسكرية واسعة لتعقب داعش بين ديالى وصلاح الدين

2020/04/27 | 12:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

أعلن الناطق الاعلامي باسم شرطة ديالى، العميد نهاد المهداوي، الاثنين (27 نيسان 2020)، عن انطلاق عملية عسكرية واسعة على الحدود مع صلاح الدين.

وقال المهداوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن" قطعات امنية من الشرطة والتشكيلات الساندة لها انطلقت في عملية عسكرية واسعة من 3 محاور رئيسية لتعقب داعش الارهابي في القرى المحاذية للحدود مع صلاح الدين قرب نهر العظيم (70كم شمال بعقوبة)".

واضاف، ان" العملية تأتي لأنهاء اي وجود لخلايا داعش وتدمير مضافاتها وتامين الحدود الادارية الفاصلة مع صلاح الدين".





وكانت هيئة الحشد الشعبي، أعلنت، في وقت سابق من اليوم، انطلاق عملية دهم وتفتيش وبمشاركة طيران الجيش بحثاً عن عناصر داعش في محافظة صلاح الدين.

وقال إعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوة من الوية الحشد الشعبي وهي، (9، 21، 88) وقوات الجيش وبإسناد من طيران الجيش العراقي نفذت، عملية دهم وتفتيش في جزيرة مطيبيجة بمحافظة صلاح الدين للبحث عن خلايا داعش".

وتنشط خلايا تنظيم داعش في المناطق الحدودية بين محافظتي ديالى وصلاح الدين، وكذلك في المناطق الزراعية، فيما تطلق القوات الأمنية بين فترى وأخرى عمليات أمنية لملاحقتهم والقضاء عليهم.

بغداد اليوم- البصرة

أعلنت قيادة عمليات البصرة، الاثنين (27 نيسان 2020)، القبض على عدد من المطلوبين تسببوا باندلاع نزاعات عشائرية في مناطق شمالي المحافظة، خلال أوقات ’’السحور والفطور’’.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت هيأة الحشد الشعبي، الاثنين (27 نيسان 2020)، انطلاق عملية عسكرية مشتركة مع الجيش العراقي وحرس الحدود لتطهير صحراء عكاشات باتجاه الحدود العراقية السورية .

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوات الحشد الشع

بغداد اليوم – بغداد

قدم ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق أدهم إسماعيل، الإثنين (27 نيسان 2020)، تفسيراً لتفاوت نسب الإصابات بفايروس كورونا.

وقال إسماعيل في تصريح صحفي إن "الاختلافات في نسب انتشار فيروس كورونا تعتمد على طرق الوقاية

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