2020/04/27 | 12:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكعبي يستنكر موقف رئيس سلطة الطيران بعرقلة اجراءات نقل جثامين عراقيين من لبنان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/27 | 12:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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