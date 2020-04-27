2020/04/27 | 12:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة العدل تباشر بالاجراءات القانونية لاطلاق سراح عدد من المشمولين بالعفو الخاص هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/27 | 12:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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