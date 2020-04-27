كوادر صحية بمنطقة كردستان العراق تعتصم احتجاجا

2020/04/27 | 12:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ الاطباء والكوادر الصحية في مدن منطقة كوردستان العراق اليوم الاثنين، تنظيم اعتصام مفتوح....

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