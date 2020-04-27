حسن الكعبي: سلطة الطيران بالعراق تمتنع عن اعطاء الموافقة للطيران اللبناني باعادة جثامين عراقيين

2020/04/27 | 12:40 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الاثنين، سلطة الطيران بالعراق بالامتناع عن اعطاء الموافقة للطيران اللبناني باعادة جثامين عراقيين.وقال الكعبي في بيان تلقته شبكة الاعلام العالمية “بعد مناشدات كثيرة لذوي المتوفين وجهود حثيثة بذلت من قبل السفير العراقي في بيروت وسفير دولة لبنان في بغداد لتلبية مطالب ذوي المتوفين, جرى استحصال

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