صحة ديالى: لم نسجل اي اصابة مؤكدة بكورونا منذ 20 يوما

2020/04/27 | 12:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اعلنت دائرة صحة ديالى، الاثنين، عن عدم تسجيل اي اصابة مؤكدة بفيروس كورونا منذ 20 يوما.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان “ديالى لم تسجل اي اصابة مؤكدة بفيروس كورونا منذ 20 يوما على التوالي”، مبينا أن “مركز الحجر الرئيسي في بعقوبة خال حاليا من اي راقدين بعد […]

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