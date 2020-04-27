عمالقة التكنولوجيا أكبر المستفيدين في زمن الجائحة وتسجيل نسب استخدام قياسية

2020/04/27 | 12:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة يعيش الاقتصاد العالمي حالة من الشلل بفعل فيروس كورونا المستجد مع ارتفاع خطير في معدلات الانكماش وتضاؤل الإيرادات الإعلانية، غير أن عمالقة التكنولوجيا على رأسها “جوجل” و”فيسبوك” و”أمازون” تحقق نسب استخدام قياسية تعدها بمستقبل زاهر.وبحسب “الفرنسية”، فإن هذه المجموعات تنشر بين الثلاثاء والخميس، شأنها شأن “أبل” و”مايكروسوفت” نتائجها المالية للأشهر الثلاثة […]

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