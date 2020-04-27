2020/04/27 | 12:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..استنكر النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الاثنين، “الموقف غير المسؤول” لرئيس سلطة الطيران العراقي والذي تسبب بـ”عرقلة” اجراءات نقل جثامين متوفين عراقيين بمرض السرطان من لبنان الى ذويهم في العراق .وقال الكعبي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “بعد مناشدات كثيرة لذوي المتوفين وجهود حثيثة بذلت من قبل السفير […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي يتهم رئيس سلطة الطيران بـ”عرقلة” اجراءات نقل جثامين عراقيين من لبنان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي يتهم رئيس سلطة الطيران بـ”عرقلة” اجراءات نقل جثامين عراقيين من لبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).