نائب: الحكومة تعتزم اقتراض 10- 15 مليار دولار من البنك المركزي

2020/04/27 | 12:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادكشف عضو مجلس النواب رياض محمد ،اليوم الاثنين، عن عزم الحكومة اقتراض 10 الى 15 مليار دولار من البنك المركزي في حال استمرار انخفاض أسعار النفط.وقال محمد، إن “الحكومة تعتزم اللجوء الى البنك المركزي لاقتراض مبلغ ١٠ الى ١٥ مليار دولار في حال استمر انخفاض أسعار النفط”، مبينا أن “رواتب الموظفين مؤمنة شريطة […]

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