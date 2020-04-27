عليوي: الكاظمي جاء بكابينة بعيدة عن المهنية ورضخ للضغوط الكردية والسنية

2020/04/27 | 12:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب كريم عليوي تحالف، أن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي همش حقوق الكتلة الأكبر ورضخ للاملاءات والضغوط الكردية والسنية.وقال عليوي، في بيان، تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، منه “بحال اصرار القوى السنية والكردية على تقديم اسماء محددة للوزارات، فاننا كممثلين للمكون الشيعي سيكون لنا الحق ايضا في هذا الاسلوب دون تمايز او تنازل عن […]

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