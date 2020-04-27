2020/04/27 | 12:50 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترمب يضع نفسه في "خطــأ" محرج جديد .. !) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترمب يضع نفسه في "خطــأ" محرج جديد .. !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).