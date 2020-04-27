بالوثيقة .. توجيه من المالية بــ

2020/04/27 | 12:50 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

اظهرت وثيقة حكومية توجيها رسميا بايقاف تمويل الموافقات السابقة التي حصلت بتوجيهات وزير المالية او رئيس الوزراء وللاشهر السابقة.

وبحسب وثيقة موقعة من مدير عام دائرة الموازنة، طيف سامي محمد، ومعنونة بتمويل شهر نيسان، بأنه ونظراً لشحة السيولة النقدية لشهر نيسان بسبب انخفاض اسعار صاد...

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