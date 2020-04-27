2020/04/27 | 12:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف النائب عن تيار الحكمة الوطنية سالم الطفيلي، الاثنين، عن تفاصيل اجتماع القوى الشيعية مع رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، مبينا ان المصالح الحزبية سؤتدي الى اسقاط حكومة الكاظمي قبل نيلها الثقة النيابية.وقال الطفيلي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “اجتماع القوى السياسية الشيعية الاخير مع رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي انتهى برفض بعض المرشحين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يكشف تفاصيل آخر اجتماع: المغانم ستؤدي الى اسقاط الكاظمي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يكشف تفاصيل آخر اجتماع: المغانم ستؤدي الى اسقاط الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).