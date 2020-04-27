2020/04/27 | 13:36 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإعلام الأمني تعلن نتائج عملية جزيرة مطيبيجة بصلاح الدين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/27 | 13:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني تعلن نتائج عملية جزيرة مطيبيجة بصلاح الدين) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني تعلن نتائج عملية جزيرة مطيبيجة بصلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).