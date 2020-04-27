نصيف تصف المرشح لوزارة التربية في حكومة الكاظمي بالمتحرش بالنساء

2020/04/27 | 13:37 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أبدت النائبة عالية نصيف استغرابها من ترشيح شخص قالت إنه متحرش بالنساء لمنصب وزير التربية.

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